Американская нефть хлынула в Европу 2 23.07.2020, 13:44

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Экспорт российской нефти в Европу упал до минимального значения за 20 лет.

США заметно увеличили поставки нефти в Европу, занимая нишу, которая освободилась после того, как Россия была вынуждена уменьшить добычу в рамках сделки ОПЕК+, пишет finanz.ru.

В июле отгрузки американской нефти в страны Евросоюза выросли на 25%, или 600 тысяч тонн, и достигли 3,1 млн тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и судовую статистику.

Экспорт российской нефти в Европу планомерно снижается с мая и уже упал до минимального значения за 20 лет.

В июле, по данным Argus, отгрузки упали на 25%, до 7,17 млн тонн, или 1,67 млн баррелей в сутки. Поставки морем рухнули на 41% к уровню июня, в основном за счет балтийских портов, где трафик танкеров почти вдвое меньше предыдущего месяца.

Прокачка по магистральному нефтепроводу «Дружба» снижается медленнее, но также не дотягивает до июньских объемов примерно 4%.

Относительно стабильно держится экспорт в Китай. Суммарные поставки всех сортов нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в июле падают на 14% по сравнению с июнем, до 3,27 млн баррелей в сутки (13,87 млн тонн). Это минимальный уровень с декабря 2014 года.

Американская нефть рекой льется на европейский рынок даже несмотря на то, что добыча в Штатах резко снижается. На середину июня, по оценке Минэнерго, она упала до 11 млн баррелей в день, что почти на 1,9 млн меньше, чем в начале года.

Недостатка в нефти у американских добытчиков, впрочем, нет. Коммерческие хранилища в стране заполнены до рекордных в истории уровней. На 17 июля в них находилось 536,6 млн баррелей - на 91 млн больше, чем год назад.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах достигли 1,461 миллиарда баррелей, а если учесть стратегический резерв, который Минэнерго наполняло в момент обвала цен, - превысили 2 миллиарда.

Поставки американской нефти на европейский рынок в июле негативно отразились на котировках местных сортов, рассказали Reuters трейдеры: если в начале месяца российская Urals продавалась на 2 доллара дороже Brent, то к середине месяца премия сжалась до 30-40 центов.

Нефть CPC Blend подешевела до скидки около 1 доллара за баррель, хотя в начале торгов июльскими партиями стоила на 50 центов дороже Brent.

План отгрузки Urals на первую неделю августа предполагает дальнейшее сокращение экспорта, рассказали «Интерфаксу» источники, знакомые с графиком экспорта. Это может приподнять цены, но не надолго, так как США могут быстро компенсировать недостающие объемы, говорят трейдеры.

«Американская нефть давит на местные сорта. Но как только они снижаются, экспортеры еще больше режут планы поставок. Трейдеры опять на нервах платят премии. Но нефти все меньше и меньше», - сказал трейдер на рынке Urals.