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Литва может запретить чиновникам из Беларуси въезд на свою территорию

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  • 23.07.2020, 13:45
  • 5,781
Литва может запретить чиновникам из Беларуси въезд на свою территорию
Фото: charter97.org

Вильнюс предупредил белорусские власти.

Ограничения могут коснуться представителей властей Беларуси, которых Литва считает ответственными за преследование оппозиции.

Об этом 23 июля в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает ТАСС.

"Если такая необходимость будет установлена, эти лица могут быть внесены в список нежелательных", - сказал он. Одновременно Вильнюс, по словам главы МИД, "предупредил соседей о том, что санкции не являются лучшим языком".

На прошлой неделе МИД Литвы выразил обеспокоенность в связи с событиями, которые сопровождают предвыборную президентскую кампанию в Беларуси.


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