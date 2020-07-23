О рушащейся легитимности режима 2 Эль Мюрид

23.07.2020, 13:59

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ЭЛЬ МЮРИД

Очень быстро приходит осознание, что руководство и есть проблема.

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти», сообщил, что необходимо лишить молодежь избирательных прав.

«Роснефть», конечно, давно приватизировала значительную часть страны. Не совсем понятно, кто в чьей юрисдикции находится - «Роснефть» в российской или наоборот. Но так уж явно демонстрировать, наверное, еще рановато. Хотя кого им стесняться?

По и без того мертвой избирательной системе буквально на днях проехалась Госдума, приняв закон о трех днях голосования. Понятно, что в специфических российских условиях это дополнительный инструмент фальсификаций. Теперь вот Леонтьев, придя в сознание (хотя это не точно) проехал по той же теме. Возможно, решается вопрос об окончательном переводе института голосования в имитационный формат. Отсюда и внезапная и лихорадочная активность.

Насчет молодежи Леонтьев, конечно, прав. Она практически поголовно нелояльна кремлевскому фашистскому режиму. И с этим надо что-то делать.

Эль Мюрид, «Фейсбук»