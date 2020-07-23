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Саша Таракан грозится напоследок выгнать из страны журналистов BBC, «Комсомолки» и «Радио Свобода»

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  • 23.07.2020, 14:23
  • 10,357
Саша Таракан грозится напоследок выгнать из страны журналистов BBC, «Комсомолки» и «Радио Свобода»

У страха глаза велики.

Cегодня Лукашенко обрушился с критикой на ряд независимых СМИ , передает БелТА.

При этом речь идет не только об интернете, но и о традиционных СМИ, например, газетах.

Среди медиа, которые подверглись нападкам, BBC, «Свобода», «Комсомольская правда». Он заявил, что эти СМИ призывают к массовым беспорядкам.

Лукашенко призвал не дожидаться конца так называемых выборов и выдворять журналистов из страны уже сейчас.


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