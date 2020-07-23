Илон Маск построит в Техасе «экологический рай» 2 23.07.2020, 14:31

2,371

Он будет доступен всем желающим.

Глава американской компании Tesla объявил о начале строительства нового завода по производству электромобилей в штате Техас — с птицами, бабочками и рыбками, пишет «Популярная механика».

В ходе пресс-конференции по случаю публикации очередного квартального отчёта компании Tesla её основатель и руководитель Илон Маск объявил о начале строительства новой американской площадки по выпуску электрокаров. Предприятие появится в окрестностях города Остин штата Техас — строительство фабрики уже стартовало в минувшие выходные на выделенной территории площадью порядка 850 гектаров.

Маск пообещал, что новый завод Tesla станет «экологическим раем»: пространство завода будет открыто для посещения всем желающим. На территории фабрики построят набережную с деревянными пешеходными аллеями, велосипедными и пешеходными дорожками. «Птицы на деревьях, бабочки на цветах, рыбы в ручьях», — описал глава Tesla будущий завод марки. Известно, что компания искала место для строительства новой фабрики на протяжении нескольких месяцев.

В итоге Илон Маск добился от властей Техас и округа Тревис максимальных налоговых льгот, что и стало главным условием выбора этого места. Преференции от государства помогут Tesla сэкономить десятки миллионов долларов. Ещё одним из наиболее привлекательных вариантов был город Талса в штате Оклахома, в котором даже установили гигантскую статую Илона Маска, чтобы повлиять на его выбор — увы, напрасно.

В качестве утешения глава Tesla сказал, что обязательно будет рассматривать Талсу при выборе будущих площадок под строительство. Также он сообщил на пресс-конференции о четвёртом подряд прибыльном квартале для компании, что повлияет на дальнейший рост стоимости акций Tesla. В начале 2020 года Tesla открыла в Китае своё первое зарубежное предприятие, а в прошлом году добилась права на строительство завода в Германии.