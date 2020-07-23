В Минске — три пикета в поддержку Светланы Тихановской 1 23.07.2020, 14:55

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Названы даты и место.

Уже в эту пятницу, субботу и воскресенье доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут пикеты в Минске, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

«Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. Все мы разные, но у нас одна цель - наше будущее. И для достижения этой цели важен КАЖДЫЙ!», - сообщает телеграм-канал.

24 - 26 июля, с пятницы по воскресенье

Время: 16:00 - 20:00

Место: ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ