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В Минске — три пикета в поддержку Светланы Тихановской

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  • 23.07.2020, 14:55
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В Минске — три пикета в поддержку Светланы Тихановской
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Названы даты и место.

Уже в эту пятницу, субботу и воскресенье доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут пикеты в Минске, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

«Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. Все мы разные, но у нас одна цель - наше будущее. И для достижения этой цели важен КАЖДЫЙ!», - сообщает телеграм-канал.

24 - 26 июля, с пятницы по воскресенье

Время: 16:00 - 20:00

Место: ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ


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