В Минске — три пикета в поддержку Светланы Тихановской

В Минске — три пикета в поддержку Светланы Тихановской1
- 23.07.2020, 14:55
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Названы даты и место.
Уже в эту пятницу, субботу и воскресенье доверенные лица кандидата в президенты Светланы Тихановской проведут пикеты в Минске, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
«Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. Все мы разные, но у нас одна цель - наше будущее. И для достижения этой цели важен КАЖДЫЙ!», - сообщает телеграм-канал.
24 - 26 июля, с пятницы по воскресенье
Время: 16:00 - 20:00
Место: ПАРК ДРУЖБЫ НАРОДОВ