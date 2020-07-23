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В Польше планируют выплатить компенсацию гражданам, сосланным в СССР

  • 23.07.2020, 15:01
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В Польше планируют выплатить компенсацию гражданам, сосланным в СССР

Поляки могут получить от государства помощь суммой не менее 540 евро.

Началось трехдневное заседание Сейма Польши, передает “Польскае радыё”. В программе работы нижней палаты парламента, в частности, отчет премьер-министра страны Матеуша Моравецкого относительно саммита Евросоюза. Встреча в верхах, которая завершилась вчера, продолжалась четыре дня и была посвящена бюджету ЕС и разделению финансовых средств, предназначенных на помощь экономикам стран сообщества, пострадавших в результате эпидемии коронавируса.

Кроме того, Сейм рассмотрит вопрос финансовой помощи гражданам Польши, которые были сосланы вглубь Советского Союза в 1939-1954 годах. Согласно проекту закона, репрессированный гражданин имел бы право получить от государства единовременную финансовую помощь в расчете 200 злотых (45 евро) за один год ссылки, но не менее 2400 злотых (540 евро).


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