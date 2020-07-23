У «Саши 3%» нет денег даже на МВД? 7 23.07.2020, 15:08

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Информация поступила из Витебской области.

Средства, заработанные на субботнике в Докшицах (Витебская область), передали "на поддержание правопорядка на территории района", сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Только немного эпидемиологическая обстановка поутихла в Докшицком районе, как людей снова погнали на субботник, - пишет читатель. - Он прошел 20 июня.

В принудительном порядке организации заставили принимать участие. Отчет о количестве участников от каждой организации потребовали переслать в райисполком.

Деньги, заработанные на субботнике, а в этот раз это около 20 тысяч рублей, переданы "на поддержание правопорядка на территории района". То есть, у Саши уже нет средств на МВД!

Как же они уже достали людей! Все озлоблены и на 3%, и на местных чиновничков, которые только чем и занимаются, что издеваются над людьми. Государство и так бросило народ с коронавирусом, так еще и добивает сверху. Накаляют обстановку, понимают это, поэтому и собирают деньги на силовиков. Но и это не спасет.

А субботник, кстати, провалился. Планировалось участие 5000 человек, не собрали и тысячи. Разнос руководство района еще ждет".

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