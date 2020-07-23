Билл Браудер: Евросоюз является отличным инструментом для работы закона Магнитского 23.07.2020, 15:34

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Билл Браудер

Фото: AFP

Принципиальное решение по европейскому акту Магнитского уже принято.

56-летний бизнесмен Билл Браудер, высланный из России в 2005 году, выступал свидетелем перед британским парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. Последний во вторник опубликовал удручающий для трех последних британских правительств доклад, обвинив их в том, что они "активно избегали" расследования достоверных попыток вмешательства России во внутреннюю политику Великобритании и, в частности, в референдум по "Брекзиту" в июне 2016 года. Сразу после публикации доклада парламентского комитета Билл Браудер побеседовал с небольшой группой европейских журналистов, в том числе с газетой Liberation (перевод - inopressa.ru).

"(...) Я думаю, что этот доклад окажет воздействие, он обращает внимание на то, о чем все давно знают, но о чем никто не хотел говорить: на роль западных "посредников" для российской незаконной деятельности. На 14-ти страницах своих свидетельских показаний я очень точно и подробно объяснил, как российское правительство использует олигархов, разбогатевших благодаря коррупции, для того, чтобы посредством финансовых выплат получить поддержку членов неизбираемой Палаты лордов, а также бывших высокопоставленных чиновников британского правительства или какого-либо сотрудника служб безопасности. Эти люди своими действиями способствовали выполнению российских разведывательных или политических задач. Доклад доказывает, что такие отношения существуют, и что Великобритании необходимо принять новые меры во избежание действий некоторых своих граждан по подрыву британских интересов в угоду Владимиру Путину", - отмечает Билл Браудер.

"(...) Парламентский комитет в своем докладе говорит, что он не пришел к окончательному выводу по вопросу о вмешательстве России в референдум 2016 года, потому что не смог получить от разведывательных служб конкретные доказательства. Но это не значит, что их не существует, а разведка их не знает. Они просто не предоставили сведения. Могу со 100% уверенностью сказать, что Владимир Путин поддерживает "Брекзит". Речь идет о политике нынешнего британского правительства, и они не заинтересованы в дискредитации этой политики", - поясняет бизнесмен.

"Все же очевидно, что в Великобритании собрались воедино все элементы для того, чтобы стать идеальной целью для российской разведки: олигархов там приветствуют с распростертыми объятиями, они отправляют своих детей в частные пансионы, покупают целые здания и финансируют Консервативную партию", - продолжает Браудер.

"(...) Путин поддерживает все, что способно нарушить функционирование Евросоюза и вызвать хаос. Неважно, в каком месте выборы обещают стать напряженными, когда несколько десятков тысяч голосов могут иметь решающее значение - они пытаются вмешаться везде, в Шотландии, в Каталонии, в ходе "Брекзита", - утверждает Браудер.

"(...) Стремление принять европейский Закон Магнитского существует. Это очень позитивно, и Евросоюз является отличным инструментом, когда он исправно работает. Однако для решений такого типа система принятия решений в ЕС является глубоко дисфункциональной. Любое решение во внешней политике требует единогласия. Как его добиться, когда вы знаете, что Виктор Орбан является другом Владимира Путина и что он может стать его троянским конем в ЕС? Я обратился по этому поводу к австрийцам и не получил никакой обратной связи. Зато меня приняли в Национальном собрании, и реакция на Закон Магнитского была очень положительной. Но потом мне сказали, что в высших эшелонах государственной власти желают не французского Закона Магнитского, а европейского. Если Евросоюз хочет иметь реальную внешнюю политику, то ему следует избавиться от этого единогласия. Принципиальное решение по европейскому Закону Магнитского уже принято, и теперь, когда Европа в течение следующих шести месяцев будет находиться под председательством Германии, давление будет оказываться на его применение", - резюмирует собеседник издания.