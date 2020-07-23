92-летняя белоруска о Лукашенко: Пусть садится в самолет и улетает

92-летняя белоруска о Лукашенко: Пусть садится в самолет и улетает1
- 23.07.2020, 15:47
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Старшее поколение также хочет перемен в Беларуси.
Сайт Сharter97.org публикует разговор с 92-летней белоруской. Старшее поколение критически настроено по отношению Лукашенко.
- За кого вы будете голосовать?
- За Лукашенко не буду.
- Не хотите. А почему?
- Не хочу.
- Надоел? 26 лет же сидит, один и тот же портрет.
- Да, будет сидеть и людей расстраивать. Куда ему деваться? У него уже где-то за границами дачи построены. Пусть садится в самолет и улетает. Два часа – и будет там. В банках за границей откладывал деньги.
- Так пусть бы спокойно ушел.
- Вот никто не может ему дать выпить лекарства такого, чтобы он покинул cтрану. Я называю его клещом. Надоел. Как только вижу по телевизору, сразу выключаю. Не хочу слушать.