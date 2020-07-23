закрыть
23 июля 2020, четверг, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

92-летняя белоруска о Лукашенко: Пусть садится в самолет и улетает

1
  • 23.07.2020, 15:47
  • 1,616
92-летняя белоруска о Лукашенко: Пусть садится в самолет и улетает

Старшее поколение также хочет перемен в Беларуси.

Сайт Сharter97.org публикует разговор с 92-летней белоруской. Старшее поколение критически настроено по отношению Лукашенко.

- За кого вы будете голосовать?

- За Лукашенко не буду.

- Не хотите. А почему?

- Не хочу.

- Надоел? 26 лет же сидит, один и тот же портрет.

- Да, будет сидеть и людей расстраивать. Куда ему деваться? У него уже где-то за границами дачи построены. Пусть садится в самолет и улетает. Два часа – и будет там. В банках за границей откладывал деньги.

- Так пусть бы спокойно ушел.

- Вот никто не может ему дать выпить лекарства такого, чтобы он покинул cтрану. Я называю его клещом. Надоел. Как только вижу по телевизору, сразу выключаю. Не хочу слушать.


популярное за неделю

Мнение

Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина
Трехпроцентный таракан начал паниковать
Трехпроцентный таракан начал паниковать Иван Яковина