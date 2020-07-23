Украина подписала меморандум с ЕС о получении макрофинансирования на €1,2 миллиардов 23.07.2020, 15:59

Деньги выделяются для преодоления негативных последствий пандемии.

Украина, по результатам встречи в Брюсселе, подписала меморандум с Евросоюзом о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, Нацбанком и ЕС о получении макрофинансирования на сумму EUR1,2 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Зеркало недели".

С украинской стороны документы подписаны министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Кириллом Шевченко.

"1,2 евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение месяца Украина планировалось получить около 4 млрд долларов макрофинансирования. Ключевым условием выделения помощи является сохранение независимости Нацбанка после смены главы правления.