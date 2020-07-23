закрыть
23 июля 2020, четверг, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Важно сделать первый шаг

  • 23.07.2020, 16:10
Важно сделать первый шаг
ФОТО: ТАСС

Сегодня борисовчане могут поддержать Светлану Тихановскую.

«Живу в Борисове, работаю в Минске, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Такая ситуация у многих борисовчан, в городе работы почти нет, особенно без связей. Езжу в столицу шесть раз в неделю.

Впервые в жизни побывал на политическом митинге, на встрече со Светланой Тихановской на площади Бангалор. Эмоции, конечно, незабываемые. Вернулся к себе в город, рассказал друзьям и родственникам, многие сказали, что с нетерпением ждут такой встречи в Борисове.

Сегодня мы все идем на митинг к универмагу «Веста». Еще вечером обзвонил всех, кого можно, напомнил.

Хочу попросить всех, кто из Борисова - сделайте сейчас то же самое. Обзвоните своих родственников, друзей и пригласите их на встречу со Светланой. Увидите - они откликнутся и придут. Важно сделать первый шаг. А 9 августа поедем в Минск!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина
Трехпроцентный таракан начал паниковать
Трехпроцентный таракан начал паниковать Иван Яковина