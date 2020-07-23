Важно сделать первый шаг 23.07.2020, 16:10

ФОТО: ТАСС

Сегодня борисовчане могут поддержать Светлану Тихановскую.

«Живу в Борисове, работаю в Минске, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Такая ситуация у многих борисовчан, в городе работы почти нет, особенно без связей. Езжу в столицу шесть раз в неделю.

Впервые в жизни побывал на политическом митинге, на встрече со Светланой Тихановской на площади Бангалор. Эмоции, конечно, незабываемые. Вернулся к себе в город, рассказал друзьям и родственникам, многие сказали, что с нетерпением ждут такой встречи в Борисове.

Сегодня мы все идем на митинг к универмагу «Веста». Еще вечером обзвонил всех, кого можно, напомнил.

Хочу попросить всех, кто из Борисова - сделайте сейчас то же самое. Обзвоните своих родственников, друзей и пригласите их на встречу со Светланой. Увидите - они откликнутся и придут. Важно сделать первый шаг. А 9 августа поедем в Минск!»

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