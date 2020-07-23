Дарья Мицкевич: Мы организовались абсолютно спонтанно 1 23.07.2020, 16:36

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Нидерланды - это еще одна страна, где состоялись акции солидарности.

«За время выборов здесь пробудились сотни белорусов, которые сейчас не на родине», — об этом рассказала Дарья Мицкевич, передает «Радыё Рацыя».

- Почему вы решили участвовать в акции?

- Во-первых, я белоруска. Я 6 лет живу в Нидерландах, но я чувствую себя белорусской. Более того, у меня возникают мысли вернуться на родину, несмотря на то, что мы здесь давно. В принципе все неплохо, но связь с Беларусью сильна, так как там живут мои родители, моя мама. Там живут мои самые ближайшие друзья. Я слежу за новостями, я на самом деле чувствую себя в контексте.

Меня очень интересует белорусская культура, поэтому, честно говоря, не было вопросов участвовать или не участвовать. Когда происходят события, о которых мы все знаем в Беларуси, очень хотелось сказать и быть услышанной. Акция, которую мы организовали в Нидерландах, она была такой возможностью высказаться, возможностью громко сказать, что мы об этом думаем.

- Насколько велика в Нидерландах группа белорусов? Познакомились ли вы?

- Это очень интересно на самом деле, потому что я не знала, сколько белорусов здесь в Нидерландах. У меня было какое-то представление, оно состояло из статистики, которую я когда-то там посмотрела. Я видела статистику о количестве русскоязычных из стран Восточной Европы здесь, там были какие-то цифры о Беларуси. Я посмотрела и забыла. На самом деле здесь нет белорусского комьюнити, нет места, где собирались бы белорусы. Более-менее кто-то кого-то знает, но это такие маленькие общины, маленькие группировки. Они образуются где-то на работе, или люди переезжают, друг друга знают, но сообщества нет.

Когда все это стало происходить, когда политические события завертелись, то так произошло, что в группе на Facebook, которая существует, люди стали предлагать сделать какую-то акцию солидарности с белорусами. Таким образом мы организовались абсолютно спонтанно. Не было никакого лидера, просто люди одновременно подумали об одном и том же. Сейчас, мне кажется, около 200 человек, которые здесь в Нидерландах принимают активное участие, которые интересуются, которые готовы собираться снова и поддерживать Беларусь до самого момента выборов.

- Какие настроения среди белорусов Нидерландов насчет выборов в Беларуси?

- Очень сложно сказать потому, что нет какой-то сконсолидированной позиции, это мое ощущение. Каждый имеет свое мнение, но тем не менее есть солидарность по вопросу того, что происходящее в Беларуси не выглядит как законный политический процесс.

Происходит много нарушений закона - это то, что мы видим отсюда. Происходит очень много странных событий, свободы слова по сути нет, люди не могут высказать свое мнение. Они не могут даже спокойно погулять по улицам. Например, в Минске выйти вечером в центр города просто стало опасно. Я думаю, что все здесь более-менее солидарны, что так быть не должно, что это не нормально. Мы хотим сказать, что мы не согласны с тем, что происходит в Беларуси. Также я думаю, самое главное, мы хотим поддержать тех белорусов, которые боятся, которые не знают, что делать и может еще сомневаются имеют ли они право также выходить на улицу. Мы хотим им сказать, что мы с ними и мы их поддерживаем.

Дарья Мицкевич не исключает, что к моменту основного дня голосования еще пройдет несколько акций в поддержку политзаключенных и тех, кто сейчас борется за свободную Беларусь.