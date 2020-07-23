В магазине среди замороженной рыбы лежали амфоры Римской империи 3 23.07.2020, 16:48

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Фото: Civil Guard

Иногда мы не замечаем ценное, которое находится прямо перед нами.

Иногда самые ценные вещи находятся прямо перед носом, но мы в упор их не замечаем, пишет «Популярная механика». Так в Испании на прилавке с замороженной рыбой лежал якорь XVIII века и несколько амфор времен Римской империи!

Офицеры из Департамента охраны окружающей среды проводили обычную проверку в магазине. Однако зайдя в магазин в прибрежном городке Санта Пола, провинция Аликанте, они заметили на витрине не только кальмаров и треску. Там были обнаружены 13 римских амфор и металлический якорь XVIII века, которые, по видимому, были найдены сыном владельца во время рыбалки и использовались для украшения помещения.

По сообщениям местных СМИ, сын владельца магазина наткнулся на эти предметы во время рыбалки и забрал их с собой. Предметы были конфискованы, а после полицейские сообщили в Департамент культуры регионального правительства. Предварительный осмотр керамических сосудов показал, что предметы были римскими и могут датироваться первым веком нашей эры. Амфоры были доставлены в Музей моря Санта Пола. Как говорят эксперты музея, эти кувшины, вероятно, были найдены в результате кораблекрушений у берегов Средиземного моря. Якорь был датирован XVIII веком.

«Большая часть из 13 амфор использовалась для хранения и транспортировки нефти, которая была произведена в Андалусии и отправлена в Рим из Portus Ilicitanus (сейчас является портом Санта Пола)», — говорится в заявлении музея. «Другие использовались как сосуды для вина или рыбного соуса».

Полиция сообщила, что против владельца магазина и его сына возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений против исторического наследия и умышленном приобретении или хранении предметов сомнительного или незаконного происхождения.