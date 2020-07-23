Павел Аракелян: В час икс силовики могут отвернуться от Лукашенко 7 23.07.2020, 16:54

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Павел Аракелян

Это показывает история.

Многие знают Павла Аракеляна как музыканта. Колоритный саксофонист – бородатый и очень большой – много выступал и в составе группы Лявона Вольского «Крамбамбуля», и сольно как джазмен, и как участник других проектов. Но занимается Аракелян не только музыкой. Он также является фитнес-тренером в одном из минских залов. Еще этот человек активно интересуется происходящим в стране. С «Трибуной» Павел согласился поговорить cитуации в Беларуси.

- Следите за предвыборной кампанией?

– Слежу, конечно.

- На чьей стороне ваши симпатии?

– Естественно, Светлана Тихановская мне нравится, потому что больше никого не осталось.

- А за кого вы были?

– Знаете, я, как и большинство здравых людей, не за, а против кого-то конкретно. Мне что импонирует сейчас в программе Светланы: она не скрывает и позиционирует себя совершенно на 100 процентов как технический кандидат, главной задачей которого стоит решение двух вопросов. Первый – решение с референдумом о возврате Конституции [1994 года], а второй вопрос – проведение честных выборов, где мы сможем честно выбирать кандидатов согласно их программам по дальнейшему развитию.

- Смотрели ее выступление по телевизору?

– Да, посмотрел. Мне понравилось. Просто вижу, откровенно говоря, человека. Мне нравится, что ее ораторские навыки очень сильно растут. Потому что в первые выступления еще буквально какой-то месяц назад было видно, что человек прямо тяжело говорит на публику. А по большому счету, со всеми тезисами, ею сказанными, я согласен.

- Ролики ресторатора Прокопьева видели?

– Видел. Мне, в общем-то, Прокопьев нравился всегда как человек со своей какой-то конкретной позицией. Может, у него своеобразное мировоззрение, но оно есть. По поводу его обращений... Главное, что они находят отклик, судя по количеству просмотров и комментариев. А на сегодняшний день, я считаю, это самое главное – чтобы как можно большее количество людей реально понимало, что происходит.

- Что думаете по поводу жестких задержаний? Многие правоохранители ходят без опознавательных знаков.

– По большому счету, ничего глобально не изменилось – это всегда было. Всегда [в Беларуси] нецелесообразно применяли силу. В этот раз все то же самое происходит. Конечно, это антиконституционно. Просто этого быть не должно. Но надо понимать, что при этой власти только так и будет. Только так и, возможно, еще хуже.

Павел Аракелян считает, что в час икс силовки могут отвернуться от Лукашенко:

- Это показывает и история.