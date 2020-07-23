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Жительница Могилева: Уже даже самые скромные бабушки не стесняются в выражениях

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  • 23.07.2020, 19:10
  • 3,926
Жительница Могилева: Уже даже самые скромные бабушки не стесняются в выражениях
иллюстрационное фото

Как пенсионеры стали самыми ярыми критиками власти.

Жительница Могилева рассказала пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, что говорят пенсионеры ее города о Лукашенко.

- Работаю в социальной парикмахерской. Работа таких парикмахерских пользуется успехом, потому что наши клиенты – малоимущее люди, которые могут постричься за небольшую сумму, а таких, к сожалению, много в нашей стране.

Среди моих клиентов очень много пенсионеров. Если бы вы только слышали те истории, которые они мне рассказывают! Я слушаю о их тяжелом детстве и нищей, обездоленной старости, а у самой сердце кровью обливается. Неужели наши старики заслужили такого отношения к себе со стороны государства?!

А последнее время, даже, казалось бы, самые скромные бабушки совершенно не стесняются в выражениях и винят только одного – Лукашенко. Сколько я уже слышала: «Пошел бы уже, другому место уступил, ведь наворовался уже!».

И еще у наших стариков есть надежда. Надежда на то, что этим летом все изменится. Давайте приложим все усилия и осуществим их мечту!


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