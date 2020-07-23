Линас Линкявичюс о БелАЭС: Тут нет места для компромисса 1 23.07.2020, 17:30

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Линас Линкявичюс

Польша полностью поддерживает позицию Литвы по Островецкой АЭС.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что Польша поддерживает позицию Литвы не покупать электроэнергию БелАЭС. Министр также считает, что физический запуск электростанции состоится в августе, пишет Delfi.

"Они (Польша – ELTA) поддерживают нашу позицию не покупать электроэнергии с этого небезопасного объекта, это серьезная поддержка. У нас есть свои законы, которые мы подчеркиваем, говорим об угрозе нацбезопасности, есть законы, запрещающие покупку электроэнергии с этого объекта. Все это серьезно осложняет в экономическом плане АЭС, которую, возможно, запустят в следующем месяце", – сказал в интервью Žinių radijаs Линкявичюс.

"Тут мы не видим никакой возможности для отступления. Это должны понять все – и Беларусь, и все остальные, наблюдающие за процессом", – прибавил он. По словам министра, хотелось бы видеть больше реальных действий со стороны стран Балтии.

"Для них важны стандарты ядерной безопасности, важно, чтобы Беларусь следовала им, но мы хотели бы видеть более явные признаки понимания, ведь речь идет о влиянии на объект, который изначально строили, нарушая стандарты и нормы. Это не только двухсторонняя проблема, Это региональная проблема, это проблема ЕС, главы ЕС об этом не раз говорили. Но это хочется видеть на практике. Мы продолжим работу с Латвией и Эстонией", – сказал Линкявичюс.

Он подчеркнул, что говорить со странами Балтии об отказе от покупки электроэнергии БелАЭС "никогда не поздно".

"Это только физический запуск, энергетический состоится в начале следующего года, коммерческий – еще позже, есть планы в связи со строительством других реакторов, поэтому говорить никогда не поздно, и проблем еще много. Во-первых, это аспекты безопасности, а также экономические аспекты, что будет большим бременем для Беларуси, ведь у нее нет перспектив в плане продажи электроэнергии, когда станция начнет работать", – сказал министр.

"Надо прибавить и резервные мощности, которые также не установлены, поэтому энергетического запуска пока нет", – прибавил он. По словам Линкявичюса, риторика Беларуси в вопросе АЭС изменилась, но реальных дел пока невидно.

"Риторика изменилась, белорусы не скрывают, что они должны больше делать для безопасности, чтобы ввести план действий, представить рекомендации, провести стресс-тесты, все это они должны сделать, однако они этого пока не сделали и в реальности мы не видим таких усилий. Тут нет места для компромисса, нет места для договоров, пока позиция соседей не изменится", – сказал министр.