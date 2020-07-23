Жителям Вашингтона запретили покидать дома без масок 23.07.2020, 17:38

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Cтолица США ввела карантинные ограничения.

Жители округа Колумбия (официальное название столица США Вашингтона) как минимум до 9 октября 2020 года обязаны носить маски на улице. Об этом говорится в распоряжении мэра Вашингтона Мюриел Баузер от 22 июля, пишет "Гордон".

Со среды ношение масок обязательно во всех общественных местах, на улице, а также учреждениях, которые открыты для посетителей.

Исключение сделано только для детей младше двух лет, людей, которые занимаются спортом на улице (при условии соблюдения дистанции), а также пожилых людей или других граждан, которые не могут носить маску по медицинским причинам.

В распоряжении отмечается, что использование масок, когда невозможно соблюдать дистанцию, должно замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В округе Колумбия с начала эпидемии COVID-19 подтверждено более 11 тыс. случаев заражения, более 500 человек скончались. В целом в США заразились почти 4 млн человек, более 143 тыс. скончались, 1,2 млн выздоровели.