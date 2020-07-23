«Люди не простили и не забыли» 2 23.07.2020, 17:52

3,999

Фото: Getty Images

Белорусы решили вернуть себе право называться народом.

В газете прочитала заметку «Когда вспомнят о сиротах войны?». Я очень хорошо понимаю горечь и обиду этой женщины. Я тоже сирота, так как отец с фронта не вернулся. Нас пятерых вырастила мама без всякой помощи государства, пишет читатель «Свободных новостей».

В 1957 году я окончила медфак Одесского мединститута и начала свой трудовой путь в шахтерском поселке в Луганской области — там была амбулатория и стационар, обслуживали больных всего два терапевта. Работали целыми днями и почти без выходных.

Весь мой 50-летний трудовой путь — это тяжелая физическая и психическая нагрузка.

Но Лукашенко почему-то считает, что самая тяжелая работа у чиновников.

Помня тяжелые голодные и холодные годы детства и юности, мы старались обеспечить себе спокойную старость. Муж мой тоже воевал, ушел на фронт в 18 лет, начал с Курской дуги, дошел до Берлина, а демобилизовался только в 1949 году. Учился, работал, ветеран труда, ветеран и инвалид войны.

Всех нас — сирот и полусирот войны, ветеранов труда, ветеранов войны власть не постеснялась обобрать и наградить чиновников. Они на наши кровные построили и продолжают строить себе, детям квартиры и коттеджи. А ведь мы когда-то отдали свои сбережения на хранение государству, которое гарантировало нам их вернуть. Нам их вернуть обещал и Лукашенко, клятвенно заверяя, что все будет по закону, честно и справедливо. И так 26 лет. Для этой цели был создан спецфонд. Со слов Лукашенко, и деньги там уже были немалые. Впечатление было такое, что не сегодня, так завтра нам начнут возвращать наши вклады. Но через 20 лет пропали деньги спецфонда, Лукашенко перестал упоминать свои обещания.

Когда на последнем «большом разговоре» Лукашенко задали вопрос, когда же он вернет деньги по советским вкладам, он был очень удивлен, этого вопроса он не ожидал. Его удивило, что этот вопрос еще кого-то волнует. Значит, все эти годы он просто тянул время, чтобы народ забыл и простил, а все его обещания — это пустая болтовня.

Жить стало очень тяжело, но не потому, что нас обобрали, что маленькие зарплаты и пенсии, а от того, что 26 лет сплошного вранья и унижения. Народ устал не только физически, но и морально. А когда люди решили вернуть себе право называться народом, тут Лукашенко показал всю свою сущность — провокации и запугивание майданом.

Очень жаль, что детство, и юность, и старость — одно начало и конец один.