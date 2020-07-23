До +25°С ожидается в Беларуси 24 июля 1 23.07.2020, 18:02

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Будет преимущественно без осадков.

До 25 градусов тепла и в основном без осадков ожидается в Беларуси 24 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу прогнозируется переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 19-25 градусов тепла.