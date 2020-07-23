Илон Маск показал тоннель для сверхскоростных поездок 23.07.2020, 18:06

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Илон Маск

Ездить по нему можно будет в автомобилях Tesla.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал эскиз подземного тоннеля для транспортной системы Loop в Лас-Вегасе. «Скоро будет», — пообещал предприниматель.

Принадлежащая Маску Boring Company начала рыть тоннель в ноябре 2019 года — это её первый проект для общественного использования, указывает Futurism.

С 2018 года идея Loop трансформировалась: тогда планировалось сажать пассажиров в специальные капсулы, которые ехали бы по рельсам под землёй, — теперь же предлагается использовать для поездки Tesla, предполагает издание.

Илон Маск в Twitter

В мае рытьё тоннеля было завершено — компания планирует открыть объект в январе 2021 года, отмечало The Verge. Подземные тоннели предназначены для коротких и быстрых поездок.

Тестовый тоннель компания построила в 2018 году, он соединяет штаб-квартиру SpaceX и пригород Лос-Анджелеса. По тоннелю могут перемещаться автомобили, велосипедисты и пешеходы. Для машин используется специальный механизм, который фиксирует колеса и перемещает транспорт вдоль рельсов.