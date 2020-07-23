В Союзе журналистов России ответили на угрозу Лукашенко выдворять иностранные СМИ 6 23.07.2020, 18:16

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Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси.

Союз журналистов России выступает против любых ограничений работы СМИ в Беларуси, в том числе против высылки иностранных журналистов за критические публикации. Об этом «Газете.Ru» заявил глава организации Владимир Соловьев.

«Мы выступаем против любых ограничений работы журналистов, тем более их высылки. Если такое произойдет, мы будем обсуждать эту тему с международными правозащитными организациями. Мы руководствуемся очень простым понятием: если журналист каким-то образом нарушил закон страны, в которой он работает, то тогда уже возможно рассматривать меры против него. Если он ничего не нарушил и выполняет свой долг, то наказывать его нельзя», — сказал он.

Соловьев добавил, что не замечает в публикациях российских СМИ о президентской кампании в Беларуси призывов к массовым беспорядкам.

«Я таких призывов не замечаю, у каждого свое восприятие. Есть четкие юридические параметры в том, что касается призывов к массовым беспорядкам, — все это могут оценить юристы», — пояснил глава СЖР.

Напомним, сегодня во время совещания с экономическим блоком страны Лукашенко раскритиковал работу иностранных СМИ в Беларуси во время президентской кампании.

«BBC, „Свобода“, „Свободная Европа“ и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы», — обратился Лукашенко к главе МИД Владимиру Макею.

Между тем, как отмечают белорусские журналисты, в стране последние месяцы стали периодом крайне жестких репрессий в отношении журналистов независимых изданий. В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей.

«Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление», — говорится в обращении к общественности, властям и силовикам, которое подписали более 200 человек.