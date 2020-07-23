«У нас на МТЗ все разговоры в курилках - про Площадь, протест и забастовку» 7 23.07.2020, 18:56

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Белорусам уже не нужно что-то объяснять.

"До 9 августа - решающего дня в новейшей истории страны - осталось чуть более двух недель, - пишет телеграм-каналу “Баста!” работник Минского тракторного завода. - Не забывайте, что кроме выхода на Площадь вечером в день выборов, нужно готовится и к другим действиям.

Если кто то работает на предприятиях - не теряйте время, разговаривайте с коллегами, ищите не просто сторонников (таких - абсолютное большинство), а хороших организаторов, тех, за кем пойдет коллектив.

Уже не нужно что-то объяснять, у нас, на МТЗ все разговоры в курилках - про Площадь, протест и забастовку. Но важно не болтать уже, а действовать. Избавиться в своей группе от штрейкбрехеров, распределить роли, иметь детальный план места. Разбросать листовки на проходной, сделать пару граффити, переговорить с кем надо. Составить план, обсудить с нужными и верными людьми.

Действуйте, все получится. Главное, не сидеть, сложа руки. И не ждите приказа или знатока, который все объяснит, включайте рабочую интуицию - она не подведет".

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