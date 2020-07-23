Фоторепортаж: Пикет доверенных лиц Тихановской идет в Гродно
- 23.07.2020, 19:26
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Пикет проходит в Коложском парке.
В четверг, 23 июля, в Коложском парке начался первый в Гродно пикет доверенных лиц кандидата в президенты Светланы Тихановской. Инициировал мероприятие активист из Гродно Николай Саляник. Встреча разрешена местными властями.
Портал Newgrodno.by запечатлел, как прошла политическая встреча с избирателями от лица главного оппонента действующего президента Беларуси на выборах 2020 года.