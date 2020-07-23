Светлана Тихановская в Борисове: Я чувствую вашу поддержку и силу
- 23.07.2020, 19:44
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В Борисове проходит самый массовый митинг в истории города с участием кандидата в президенты.
Светлана Тихановская выступила на митингe в Борисове.
«Я призываю вас не голосовать досрочно, прийти 9 сентября на выборы и проголосовать за меня и защищать свой голос. Чем больше явка – тем тяжелее украсть наш голос и тем тяжелее совершать фальсификации. Я призываю вас встать с дивана и прийти на участок.
Я люблю белорусов. Я хочу дать вам возможность выбирать. Теперь я не боюсь, я чувствую вашу поддержку, я чувствую вашу силу», - сказала кандидат в президенты Беларуси.