Невероятная атмосфера в Борисове 23.07.2020, 19:56

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фото: ex-press.by

На митинг пришли люди разных возрастов.

23 июля в Борисове у универмага «Веста» в Борисове начался официальный пикет Светланы Тихановской. Это первый пикет кандидата в президенты Беларуси 2020 года, который организован в Борисове, пишет ex-press.by.

Несколько тысяч борисовчан собрались у «Весты». Среди них есть и жодинцы.

В 19.00, как было запланировано, митинг не начался. Людям объявили, что машину с кандидатом в президенты задержали сотрудники ГАИ, Светлана Тихановская и участники ее объединенного штаба пересели в другую машину и едут в Борисов.

На пикет пришли люди разных возрастов. Многие отмечают проблемы с интернет-соединением.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова начали митинг около 19.20. Люди приветствовали их аплодисментами.

«Я иду на выборы не ради власти. Я не политик», — сказала Светлана Тихановская.

«Главный пункт моей программы — это честные и справедливые выборы», — отметила она.

«Я пришла, чтобы все изменить. Изменить страну, нашу любимую Беларусь», — сказала кандидат.

Светлана Тихановская попросила всех не голосовать досрочно. Она призвала прийти 9 августа на избирательные участки и проголосовать за нее. «И потом защищать свой голос. Чем больше явка — тем тяжелее украсть наш голос», — сказала она.

Кандидат повторилась, что ей не нужна власть. По ее словам, она будет переходным президентом, и ей нужно будет полгода, чтобы провести выборы и дать людям возможность проголосовать за своих кандидатов.

Светлана призналась, что сначала ей было страшно. «Но теперь я чувствую вашу поддержку, вашу силу», — призналась она.