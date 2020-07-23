Мария Колесникова: Мы должны долбить, долбить и долбить эту власть! 5 23.07.2020, 20:23

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Фото: TUT.BY

Настоящая сила и власть в руках народа.

Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова зачитала обращение к силовикам с просьбой встать на сторону народа.

«Хватит насилия. Насильно не будешь президентом», - сказала она. Также она обратилась к военным с просьбой быть с людьми и не выполнять бессовестные приказы властей.

«Белорусы устали от унижения со стороны властей. От этого бесконечного бардака и обмана. Белорусы рассердились окончательно! По всей стране очереди и пикеты. Власть больше не скормит людям свои пустые обещания.

Мы должны продолжать додавливать власть всеми законными методами. Мы должны продолжать выражать свое мнение - показывать свое несогласие. Продолжайте показывать свое недовольство режима. Не бойтесь ОМОНа и автозаков. Автозак - это просто машина, а омоновцы - это всего лишь люди люди. Гуляя по улицам, мы не делаем ничего плохого и незаконного. Эти улицы для нас.

Настоящая сила и власть в руках народа! Нам не нужны лидеры, нам не нужны супермены, не нужны новые вожди, нам нужны мы сами и наше желание и упорство выходить, стоять, наблюдать, выражать, долбить, долбить и долбить эту власть!», - сказала Колесникова.