Новый клуб НХЛ назвали в честь моллюска из скандинавских мифов 23.07.2020, 20:58

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Фото: NHL.com

Клуб из Сиэтла станет 32-й командой лиги, в которой начнет выступать с сезона 2020/21.

Владельцы новой команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявили, что она получила название «Сиэтл Кракен». Об этом сообщается на сайте американского клуба. Кракен — гигантский моллюск из скандинавского фольклора, передает РБК.

Также были опубликованы логотип клуба и его игровая форма. Цветами команды будут черный, красный и светло-бирюзовый.

«Сиэтл» приняли в НХЛ в декабре 2018 года. Вступительный взнос составил $650 млн. 32-й клуб НХЛ начнет выступать в лиге с сезона 2020/21.

В июле 2019 года генеральным менеджером «Сиэтла» был назначен Рон Фрэнсис. В ходе хоккейной карьеры он выиграл два Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

Нынешний сезон в НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 1 августа в Торонто и Эдмонтоне. В рестарте примут участие 24 команды с наибольшей долей побед.