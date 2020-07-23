Житель Борисова: Борисов — это традиционно политически активный город 23.07.2020, 21:02

2,064

Здесь зарождалось движение «Зубр».

Сегодня в Борисове прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жители города активно делились мнением о происходящем в стране.

«Борисов - это традиционно политически активный город. Здесь зарождалось движение «Зубр», здесь постоянно проходили флешмобы и акции солидарности.

Я сам был в палаточном городке на Площади в Минске в 2006 году. Уверен, что сотни борисовчан и в этом году поедут в Минск», - сказал участник митинга.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с митинга в Борисове.