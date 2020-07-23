закрыть
23 июля 2020, четверг, 23:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Борисова: Борисов — это традиционно политически активный город

  • 23.07.2020, 21:02
  • 2,064
Житель Борисова: Борисов — это традиционно политически активный город

Здесь зарождалось движение «Зубр».

Сегодня в Борисове прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жители города активно делились мнением о происходящем в стране.

«Борисов - это традиционно политически активный город. Здесь зарождалось движение «Зубр», здесь постоянно проходили флешмобы и акции солидарности.

Я сам был в палаточном городке на Площади в Минске в 2006 году. Уверен, что сотни борисовчан и в этом году поедут в Минск», - сказал участник митинга.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с митинга в Борисове.


популярное за неделю

Мнение

Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина
Трехпроцентный таракан начал паниковать
Трехпроцентный таракан начал паниковать Иван Яковина