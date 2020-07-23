Внук Кусто предложил построить аналог МКС на дне моря 4 23.07.2020, 21:06

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Фото: Courtesy Proteus/Yves Behar/Fuseproject

Аналог МКС хотят построит на дне Карибского моря.

На дне Карибского моря предлагают построить аналог МКС. С таким предложением выступил защитник океана, внук легендарного Жака-Ива Кусто - Фабьен Кусто, сообщает korrespondent.net со ссылкой на CNN.

Вместе с дизайнером Ивом Бехаром Кусто уже разработали дизайн подводную лабораторию, которая станет аналогом Международной космической станции. По словам защитника, изучать мировой океан более важно для выживания человеческой расы нежели покорение космоса.

Проект под названием Proteus представлять собой двухэтажное здание овальной формы. Его площадь составляет более 1200 квадратных метров. Там расположатся лаборатории, помещения для ученых и бассейн с доступом к морскому дну.

Фото: Courtesy Proteus/Yves Behar/Fuseproject

Фото: Courtesy Proteus/Yves Behar/Fuseproject

Фото: Courtesy Proteus/Yves Behar/Fuseproject

Также предлагается создать теплицу для выращивания фруктов и овощей для обитателей лаборатории.

Кусто подчеркнул, что мировой океан - это "наша система поддержания жизни". На постройку лаборатории необходимо около трех лет, но воплощение проекта в жизнь перенесено из-за коронавируса.