«Здорово, что Борисов восстал!» 2 23.07.2020, 21:12

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фото: sputnik.by

У нас должно все получиться.

Сегодня в Борисове прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жители города активно делились мнением о происходящем в стране и заявляли о переменах.

«Люди взвинчены, надеются на перемены. У нас должно все получиться. Лукашенко даже не имеет права участвовать в этих выборах. Я никогда за него не голосовала и никогда ему не верила», - говорит жительница города.

«Здорово, что Борисов восстал! Мы должны бороться вместе и поддерживать друг друга», - говорит молодой житель города.