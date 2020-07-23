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«Пока мы боремся, мы непобедимы»

  • 23.07.2020, 21:48
  • 1,471
«Пока мы боремся, мы непобедимы»
фото: Belsat.eu

Борисовчане хотят перемен.

Сегодня в Борисове прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жители города активно делились мнением о происходящем в стране. На пятитысячный митинг пришли люди разных возрастов.

«Пять тысяч для Борисова - непомерное число. Где за Лукашенко столько выходило? Я не видел», - говорит студент.

«Я пришла сюда, чтобы хотя бы раз в жизни мой голос услышали. Я за честные выборы и за перемены», - говорит женщина.

«Вера побеждает все. Пока мы боремся, мы непобедимы», - говорит мужчина.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с митинга в Борисове.


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