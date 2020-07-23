ЕС призвал власти Беларуси освободить всех политических активистов 2 23.07.2020, 21:49

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В Брюсселе состоялась специальная встреча высокопоставленных чиновников ЕC и Беларуси.

В Брюсселе состоялась специальная встреча чиновников Европейского союза и Беларуси, которая была сосредоточена на ситуации в области прав человека и демократии в контексте предстоящих президентских выборов 9 августа.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних действий.

«ЕС подтвердил свою обеспокоенность в связи с несоблюдением Беларусью основных свобод и похоже произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса. ЕС призвал Беларусь освободить всех задержанных политических активистов, обеспечить им доступ к адвокату, а также на справедливое, беспристрастное и прозрачное расследование», - говорится в заявлении.

ЕС выразил сожаление, что Беларусь своевременно не продлила приглашение для Офиса ООН по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и призвал соблюдать международные избирательных стандартов в течение избирательного процесса.

«Сторона ЕС подчеркнула важность дальнейшего тесного сотрудничества Беларуси с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности во время выполнения стресс-теста на Белорусской АЭС», - говорится в заявлении.

Делегацию ЕС возглавил Люк Девинь, исполняющий обязанности директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Ранее сообщалось, что Литва обсудит возможность внести представителей власти Беларуси в черный список из-за их роли в репрессиях против оппозиции и СМИ.