Каждый день в 19.00! Пойдем погуляем! 23.07.2020, 22:44

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Инициатор Флешмоба солидарности видеоблогер из Мозыря выступила с новым предложением.

- Предлагаю каждый вечер ровно в 19.00 гулять по своему району. Никаких лозунгов - просто прогулка вместе с соседями и родственниками.

Инициатор Флешмоба солидарности видеоблогер из Мозыря Полина Зыль выступила с новым предложением!

"Уже месяц по всей Беларуси идет Флешмоб солидарности с медиками и политзаключенными, - сказала она. - Сотни тысяч людей включают музыку из окон квартир, кто-то гремит кастрюлями и вывешивает флаги. Нас слышат и видят! Таким образом, не выходя из дома, мы вовлекаем в активную деятельность новых людей.

Многие рассказывали в своих письмах о том, что после флешмоба собираются с соседями во дворах и обсуждают ситуацию в стране и наши действия. Автомобилисты поддержали флешмоб одними из первых, и теперь каждый день в 19.00 на улицах мы слышим сигналы и музыку. Велосипедисты регулярно выезжают кататься по своим районам и городам. Недавно услышала об идее танцевального флешмоба. Где-то люди выстраивались в цепочки в своих районах, аплодировали или просто гуляли по улицам.

Лето в разгаре и, действительно, пора уже выходить из душных квартир.

Предлагаю каждый вечер ровно в 19.00 гулять по своему району. Никаких лозунгов - просто прогулка вместе с соседями и родственниками. Есть собака? Почему бы не выгулять ее. Занятия спортом или йогой? Почему бы и нет? Вы обязательно встретите единомышленников. Ищите знаки - значок, лента, дружеская улыбка. Многие уже так сделали, это работает и это очень здорово. Знакомьтесь, обменивайтесь контактами, поддерживайте друг друга!

Едете на автомобиле - посигнальте. Есть велосипед - прокатитесь вместе с друзьями. Есть еще идеи как провести время вместе - делитесь в протестных чатах в Телеграме.

Гуляем час - с 19.00 до 20.00!

Нет лучшего способа быстро и качественно показать, чем такие прогулки по вечерам. Это полезно не только для здоровья, но и для распространения информации. Я часто слышу разговоры мимо проходящих людей, людей в очереди в магазине. Большая часть разговоров - о политике, о необходимости перемен. Поддержите друг друга, не скромничайте.

До нашей победы осталось совсем немного. Давайте приближать ее вместе.

Каждый день в 19.00! Пойдем погуляем!"