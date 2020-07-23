«Светлана — наш билет в свободную и счастливую Беларусь» 3 23.07.2020, 22:54

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Как прошел митинг Тихановской в Борисове.

В Борисове сегодня прошел предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На площадке у универмага «Веста-Борисов» собрались больше пяти тысяч человек. Оно началось с опозданием.

Запланированный на 19.00 предвыборный митинг начался с опозданием: на подъезде к Борисову сотрудники ГАИ остановили для проверки документов автобус, в котором ехали кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель объединенного штаба Мария Колесникова.

Однако люди не расходились, а продолжали прибывать. И не только молодежь, но и люди среднего и старшего возраста, молодые семьи с маленькими детьми, пишет tut.by.

Светлана Тихановская и Мария Колесникова появились примерно через полчаса после обозначенного времени под песню Виктора Цоя «Перемен». Люди скандировали «Света, Света» и аплодировали девушкам. Между тем из динамиков, установленных на универмаге, неслась своя музыка, заглушая все происходящее на площадке.

Подростки, чтобы лучше видеть и слышать происходящее, забрались на крыши расположенных тут же торговых павильончиков.

Ведущий мероприятия попросил присутствующих по возможности отключить мобильники, чтобы не уложить сотовую связь. И напомнил, что акция хоть и санкционирована, но необходимо уложиться в три часа.

Светлана Тихановская начала с того, что «власть ей не нужна». Она повторила, что в случае своей победы в течение полугода организует новые выборы, чтобы люди смогли проголосовать за своих кандидатов.

«Молодец, молодец, молодец», — скандировали присутствующие.

— Я люблю своего мужа, поэтому продолжаю его дело, я люблю своих детей и хочу, чтобы они росли в стране, где людям не затыкают рты. Я люблю белорусов, поэтому я хочу дать вам возможность выбирать, — сказала Тихановская.

Она призналась, что сначала ей было страшно. Теперь, благодаря поддержке людей, страха нет.

Тихановская призвала своих сторонников приходить голосовать на избирательные участки обязательно 9 августа.

— Только вместе мы сможем построить страну для жизни, — заявила Светлана.

Затем на сцену вышла представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она поблагодарила всех, кто пришел на митинг: «Спасибо вам! Вы — это наша надежда!»

Колесникова также обратилась к «людям в погонах» и призвала их не идти против своих родных, близких, друзей, против своего народа.

— Белорусы используют только мирные методы, а власть использует против нас насилие. Не бойтесь физической угрозы, не бойтесь ОМОНа и автозака. Автозак — это всего лишь машина, разве мы боимся машин? Омоновец — это человек, разве мы боимся людей?

Колесникова напомнила, что штаб Бабарико и Цепкало поддержал кандидата в президенты Светлану Тихановскую, и призвала всех присутствующих отдать 9 августа за нее голоса.

— Светлана — не только сильная и героическая женщина, Светлана — наш билет в свободную и счастливую Беларусь. Победа Светланы — это гарантия нашего освобождения. После ее победы мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Сергея Тихановского и других альтернативных кандидатов. Выборы, на которых наш голос посчитают, — заявила Мария Колесникова.

После ее слов о белой ленте, которую надевают, чтобы обозначить себя, выступающие за честные выборы, многие из присутствующих подняли вверх руки, чтобы показать, что уже носят ее.

— Спасибо, Борисов, вы невероятные, — еще раз поблагодарила всех присутствующих Мария Колесникова.

Также на митинге представители объединенного штаба рассказали о запуске онлайн-платформы «Голос», с помощью которой собираются защищать голоса на выборах.