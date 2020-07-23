Задержанных перед митингом Тихановской в Борисове активистов «Европейской Беларуси» освободили

Задержанных перед митингом Тихановской в Борисове активистов «Европейской Беларуси» освободили2
- 23.07.2020, 22:40
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Их продержали в милиции несколько часов.
Перед митингами в Борисове и Гродно были задержаны активисты «Европейской Беларуси» и «Народнай Грамады», сообщает пресс-служба гражданской кампании.
Их держали в отделениях милиции до окончания акций.
Сегодня в Борисове и Гродно были задержаны активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» и партии «Народная Грамада». Задержания проводили сотрудники ОМОНа.
Примерно в 18.00 в Борисове на железнодорожном вокзале и в районе проведения легального митинга Светланы Тихановской задержали Андрея Войнича, Валентина Фролова, Рината Высторобского, Андрея Киреева, Ольгу Николайчик, Елену Филатову. Их доставили в РОВД, где продержали до 21.00, а после освободили без объяснения причин.
В Гродно в 16.30 на улице Лермонтова был задержан Алексей Черский. Его доставили в РУВД Ленинского района и освободили через два часа после задержания.
Активисты связывают задержания с попыткой властей не допустить их участия в легальных митингах в поддержку Светланы Тихановской.