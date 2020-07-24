Ученые разгадали секрет генетического бессмертия 3 24.07.2020, 7:39

10,019

Исследование провели в Шотландии.

Ученым из Шотландии в рамках исследования удалось разгадать секрет генетического бессмертия. Проводилась соответствующая работа сотрудниками Эдинбургского университета, сообщает lenta.ua.

В ходе исследования его авторы установили, что белок SPOCD1 имеет одну из ведущих ролей в защите сперматозоидов, что особенно актуально во время ранних этапов развития. Зародышевые клетки в случае с эмбрионом сталкиваются с эпигенетическим перепрограммированием, на фоне чего становятся уязвимыми для транспозонов. Под последними подразумеваются участки ДНК, которые в состоянии передвигаться и размножаться в пределах генома клетки. Транспозоны могут наносить повреждение кодирующим белки генам, провоцируя бесплодие.

Зародышевые клетки отвечают за возможность передачи наследственной информации. SPOCD1 содействует присоединению к ДНК метильных групп, благодаря чему блокируются транспозоны. В случае отсутствия белка у лабораторных мышей развивалось бесплодие. SPOCD1 также имеет связь с большим числом важных молекул, участвующих в регуляции транспозонов.