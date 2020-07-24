БСДП (Грамада) призвала голосовать за Светлану Тихановскую и отстаивать право на свободные выборы

БСДП (Грамада) призвала голосовать за Светлану Тихановскую и отстаивать право на свободные выборы1
- 24.07.2020, 8:25
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Руководство партии определилo политические приоритеты.
Центральный комитет Белорусской социал-демократической партии (Грамада) провел заседание, в ходе которого определил политические приоритеты на ближайшее время.
Как рассказал «Радыё Свабода» лидер партии Игорь Борисов, прежде всего обсуждался ход президентской кампании. Центральный комитет выразил протест Центризбиркому в связи с ограничением количества наблюдателей на избирательных участках и считает это решение незаконным.
В связи с этим подготовлены жалобы на имя председателя ЦИК Лидии Ермошиной, а также в Министерство юстиции, Генеральную прокуратуру и суд.
Также было заявлено, что БСДП (Грамада) открыта к сотрудничеству и координации действий со штабами Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
По словам Игоря Борисова, друзьям и сторонникам БСДП рекомендовано голосовать в основной день выборов за Светлану Тихановскую, а также отстаивать свои права на волеизъявление всеми законными методами.