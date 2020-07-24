Саша 3% провоцирует выступления рабочих? 12 24.07.2020, 8:50

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Иллюстрационное фото

Белорусская промышленность утопает в долгах и убытках.

Белорусские власти гордятся «модернизированными» предприятиями промышленности. Однако реальные итоги их работы в 2020 году повергают их в уныние, пишут banki24.by.

Чистая прибыль крупных и средних предприятий промышленности за 5 месяцев составила 1,063 млрд BYN. Это в 3,1 раза меньше, чем за такой же период в 2019-м.

Но и эта скромная прибыль является «нарисованной» по указам Лукашенко. Сначала он подписал указ № 70, по которому огромную господдержку получили предприятия АПК Витебской области.

В результате пищепром за март «заработал» 271 млн BYN, хотя остальная промышленность была в минусе из-за девальвации.

Затем власти дали право предприятиям списывать курсовые разницы на убытки с отсрочкой до конца 2022 года. Ради этого был подписан указ № 159.

Благодаря действию указов № 70 и № 159 в апреле прибыль промышленности «восстановилась» на 3,495 млрд BYN, в мае — на 1,255 млрд BYN.

То, что убытки прошлых периодов все равно вылезут через несколько кварталов, пока никого не волнует.

Впрочем, и сейчас убытки убыточных предприятий промышленности в 6,4 раза выше, чем в 2019 году — 1,540 млрд BYN против 241 млн BYN.

Убыточными по итогам 5 месяцев были 24,1% компаний против 18,7% в 2019-м. Суммарные долги промышленности к 1 июня достигли 69,9 млрд BYN.

С начала года они выросли на 7,3%. Для сравнения: за весь 2019 год суммарные долги увеличились на 3,2%. Несмотря на периодические списания, отсрочки и рассрочки долгов, просроченные обязательства промышленников составили 5,2 млрд BYN. Долги промышленности по кредитам и займам достигли 48,5 млрд BYN.

С 1 января они увеличились на 10,7%. В последней пятилетке только за весь 2018 год долги выросли такими же темпами. Просрочка по кредитам и займам на 1 июня составила 1,544 млрд BYN. Кредиторка промышленности составила 21,4 млрд BYN, а просроченная кредиторка — 3,656 млрд BYN.

С начала года проблемная кредиторка выросла на 9,1%. Промышленность выступает главным чистым должником в экономике. Если в целом по реальному сектору чистые обязательства составляют 99,9 млрд BYN, то по промышленности — 47,4 млрд BYN (+7,4% с начала года).

С крупных и средних предприятий промышленности бегут люди. За 5 месяцев количество уволенных в отрасли превысило число принятых на 14,3 тыс. человек. Из каждых 100 вакансий в промышленности были закрыты лишь 76.