Нокаут 7 Алексей Мельников

24.07.2020, 9:12

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Алексей Мельников

Это уже второй тяжелый удар по пропаганде.

Успехи других стран в освоении космоса на фоне даже не отставания, а перехода России во вторую космическую лигу, ярче всего говорят, что система, укоренившаяся в России 30 лет назад, взявшая худшее у СССР, привела страну к техническому отставанию. Она и дальше ломит тем же курсом.

Китай запустил ракету – она доставит марсоход «Вопросы к небу» на Красную планету. Посадка на Марс всегда сложна и пока неясно, что выйдет из этой миссии, но китайский прогресс на фоне полного отсутствия или провала российской марсианской программы, очевиден.

Китай осуществил запуск самостоятельно. Нелишне напомнить, что первый китайский марсианский спутник «Инхо-1» был запущен с Байконура вместе с российским исследовательским аппаратом «Фобос-Грунт» в ноябре 2011 года, однако запуск был неудачным и в январе 2012 года «Фобос-Грунт» сгорел в атмосфере Земли вместе с китайским аппаратом. Спасибо за сотрудничество, российские «партнеры».

Вот такой китайский прогресс.

Это уже второй тяжелый удар по российской пропаганде, обманывающей страну, до сих пор выставляющей Россию едва ли не мировым космическим лидером. Недавно к Марсу стартовал арабский аппарат «Надежда», сегодня китайский «Вопросы к небу», а в августе ожидается полет ракеты с американским марсоходом «Настойчивость». Удар! Еще один! Боец упал на колено! Третий! Нокаут.

Чужие спутники неприметными с Земли мотыльками будут порхать над Красной планетой, изучать ее атмосферу.

Чужие марсоходы, словно гигантские крабы, медленно ползут по марсианской поверхности, вращая колесами, в панцыре солнечных батарей, шевеля щупальцами манипуляторов, вглядываясь в фантастические пейзажи сухой, холодной планеты. Пылевые бури пройдут по ним и понесутся дальше.

Марсоходы засыпают на ночь, пробуждаются с лучами Солнца, ощупью бегущими по застывшей ржавой равнине. Те, что уже отслужили свое, застыли на миллиарды лет памятниками достижениям человечества. Среди них нет российских машин.

России нет на Марсе. Над ним чужое небо.

Но Россия есть еще на Земле. Пока есть.

Алексей Мельников, t.me