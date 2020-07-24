Митинги Светланы Тихановской пройдут на выходных в пяти городах Беларуси

Митинги Светланы Тихановской пройдут на выходных в пяти городах Беларуси8
- 24.07.2020, 9:26
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Расписание встреч с кандидатом в президенты в Орше, Могилеве, Бобруйске, Жлобине и Гомеле.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших её штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают уникальную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
Приходите на встречу в своем городе, чтобы услышать правду, которую не покажут по телевизору. Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек!
25 июля, суббота
ОРША
12:00
парк Героев, курган Бессмертия
МОГИЛЕВ
16:00
ул. Гагарина 1, Ледовый дворец
БОБРУЙСК
21:00
ул. Урицкого 76А, стадион
26 июля, воскресенье
ЖЛОБИН
11:00
парк "Приднепровский", бывшая библиотека
ГОМЕЛЬ
20:00
ул. Юбилейная 48