Митинги Светланы Тихановской пройдут на выходных в пяти городах Беларуси 8 24.07.2020, 9:26

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СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ

ФОТО: GETTY IMAGES

Расписание встреч с кандидатом в президенты в Орше, Могилеве, Бобруйске, Жлобине и Гомеле.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших её штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают уникальную поездку по городам Беларуси, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Приходите на встречу в своем городе, чтобы услышать правду, которую не покажут по телевизору. Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек!

25 июля, суббота

ОРША

12:00

парк Героев, курган Бессмертия

МОГИЛЕВ

16:00

ул. Гагарина 1, Ледовый дворец

БОБРУЙСК

21:00

ул. Урицкого 76А, стадион

26 июля, воскресенье

ЖЛОБИН

11:00

парк "Приднепровский", бывшая библиотека

ГОМЕЛЬ

20:00

ул. Юбилейная 48