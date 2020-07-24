Борисовский пенсионер: Лукашенко - трус, потерявший связь с реальностью 5 24.07.2020, 9:43

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Фото: RFE/RL

Он даже не имеет права участвовать в этих выборах.

Вчера в Борисове прошел массовый митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Жители города активно делились мнением о происходящем в стране.

Борисовский пенсионер в интервью журналистам сказал, что счастлив, что пришло так много людей. Люди хотят послушать альтернативного кандидата. «Лукашенко трус, у него очень большая охрана, потому что он боится простых людей, боится вести дискуссию с людьми и давно потерял связь с реальностью», - сказал борисовчанин.

«Люди взвинчены, надеются на перемены. У нас должно все получится. Лукашенко даже не имеет права участвовать в этих выборах. Я никогда за него не голосовала и никогда ему не верила», - поддержала пенсионера жительница города.