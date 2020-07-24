Сегодня Светлана Тихановская проводит митинги в Глубоком, Новополоцке и Витебске 2 24.07.2020, 9:51

5,309

Глубокое - 13:30, Новополоцк - 16:30, Витебск - 19:00.

Сегодня, 23 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетит Глубокое, Новополоцк и Витебск.

Вначале кандидат в президенты будет в Глубоком. В 13:30 там начнется митинг на площадке возле супермаркета «Белмаркет» по улице Ленина 107Б.

В тот же день в 16:30 кандидат в президенты встретится с жителями Новополоцка — у входа в городской парк культуры и отдыха по улице Парковой.

В 19:00 митинг запланирован в Витебске в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

Кандидата в президенты будут сопровождать представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.