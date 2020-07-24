Новый губернатор решил покинуть митингующий Хабаровск 2 24.07.2020, 9:54

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Михаил Дегтярев

Фото: Викентий Барковский / РИА Новости

Назначенец Михаил Дегтярев едет в глубинку.

На предстоящих выходных врио губернатора Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев запланировал облет «глубинки» — удаленных районов региона. Об этом он сам заявил в своем Instagram, сообщает РБК.

«На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается — или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал Дегтярев.

В Хабаровске уже две недели проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Особенно многочисленные акции проходят на выходных.