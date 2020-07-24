С каждым днем нас становится все больше 24.07.2020, 10:20

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У участников ежедневного Флешмоба солидарности появляются свои традиции.

Telegram-канал «Баста!» публикует письма участников Флешмоба солидарности, который ежедневно проходит в 19:00.

«Живу в Минском районе, - пишет читательница. - Сначала думала, что одна в 19.00 включала «Стены рухнут» на балконе, но меня поддержал сосед по балкону. Разговорились. Никто ни из его знакомых, ни из моих не поддерживают действующую власть!»

«Слышу уже неделю - и в 19.00, и в другое время - не одну машину с громкой музыкой: «Перемен требуют наши сердца» «Стены рухнут». Я не одна! Каждый из нас не один! Нас очень много, и с каждым днем становится все больше», - говорит читательница.

«Уже вошло в привычку вечером после музыкальной паузы в 19.00 спускаться во двор поболтать с соседями. Такое было и раньше, но теперь есть четкое время - сразу после Флешмоба. Обсуждаем и наши дела, и то, что происходит в стране, делимся идеями, планами. Что больше всего греет душу - это то, что так делают многие, и это обязательно принесет пользу. Объединяйтесь, знакомьтесь - это очень важно», - пишет читатель из Бобруйска.

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