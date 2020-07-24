Названа идеальная страна для отдыха 4 24.07.2020, 10:25

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Эта страна имеет хорошие пляжи и превосходную кухню.

Туристы из Европы назвали страну, в которой, по их мнению, отдых является идеальным. Было опрошено более шести тысяч человек, большинство из которых считают Испанию самой лучшей для проведения отпуска, пишет korrespondent.net со ссылкой на The Independent.

Путешественники рассказали, что Испания является для них идеальной, поскольку имеет "сочетание хороших пляжей, больших городов, исторического наследия и превосходной кухни".

На второе место туристы поставили Италию. Она, кстати, отстает от лидера рейтинга всего на 55 голосов.

Италия привлекает отдыхающих из других стран ЕС своим "удачным расположением, разнообразием культуры, людей, истории и продуктов питания".

Также лучшими странами для отдыха являются, по мнению европейских туристов, Германия и Турция.