Последнее слово — за улицей! 2 24.07.2020, 10:31

4,717

Фото: Reuters

В этом и интрига.

Никто не знает до чего доработается Дегтярев в Хабаровске, но пресс-секретарь у него Песков, пишет российский Telegram-канал «Малюта Скуратов».

«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности» («Коммерсант»)

При этом Дегтярев широким, но кем-то поставленным жестом предлагает снизить цены на услуги ЖКХ в Хабаровском крае, а премьер Мишустин уже обещает выделить региону дополнительные 1,3 млрд рублей.

Другими словами, для прямой связи с Кремлем у хабаровчан теперь появилась «вертушка» системы Дегтярева. Но ясно, что это испорченный телефон: в ответ на политические требования оттуда в лучшем случае будет слышаться денежный звон.

Но убедить людей на улицах в том, что их протест имеет цену и торг уместен – полдела. Теперь Кремль настаивает, что губернатор фрик и губернатор ноль, а также прямое московское правление, это то самое, что и нужно Хабаровскому краю для умиротворения и процветания. В общем, медленно, но верно хабаровским протестующим делается предложение, от которого нельзя отказаться. Но последнее слово в этом конфликте все равно останется за улицей. В том и интрига.