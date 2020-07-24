Доллар и евро дорожают 2 24.07.2020, 10:48

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Российский рубль падает.

Последние двое суток доллар рисует почти ровную горизонтальную линию на графике. Изменения его курса незначительны, он будто раздумывает — ухнуть вниз или взмыть в облака, пишет onliner.by.

Начиная с 8 июля в основном «ухал», потратив на это развлечение почти 6 копеек. Смотрим, что предпримет перед выходными на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Остались ли еще у него лишние копейки.

Утро доллар начал довольно дерзко: плюс 0,68 копейки и курс 2,3925.

Евро снова порядочно подорожал — плюс 1,16 копейки. Его покупают и продают по 2,774.

Российский рубль потерял 1,58 копейки, за сотню дают 3,3455.

В четверг доллар подорожал на 0,03 копейки и стоил 2,3857. Евро подскочил на 1,3 копейки, до 2,7626. Сотня российского рубля потеряла 0,59 копейки и стоила 3,3613.