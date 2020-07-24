Жители Борисова: На митинге хлопала так, что руки заболели 1 24.07.2020, 10:52

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Фото: ТАСС

Митинг Светланы Тихановской произвел настоящий фурор.

Жители Борисова обсуждают вчерашний митинг в соцсетях и протестных чатах. Telegram-канала «Баста!» приводит несколько цитат:

«Те, кто не пришел на митинг, многое потеряли. Не почувствовали атмосферу и силу объединения, мощь единомышленников!»

Главное сейчас - как можно больше доносить до людей, которые не читают новости в интернете, не подписаны на независимые Telegram-каналы, информацию о ситуации в стране, о том, что шанс на перемены. И, конечно же, о необходимости защищать свой голос».

«Моя мама - пенсионер сегодня была в восторге. На митинге хлопала так, что руки заболели».

«Горжусь нашими людьми. Борисовчане, рядом с вами ничего не страшно. Спасибо!»

«Вот так бы почаще встречаться!»

«Все, кто присутствовал на митинге, - настоящие люди! Горжусь!»

«Читал где-то в интернете, что было исследование, в котором доказали, что для перемен в стране необходимо, чтобы вышли всего 3% населения. В Борисове вышли! Должны выйти и в других городах. И должны выйти 9 августа по всей стране. И не уходить с улиц, пока «Боинг» Лукашенко не приземлится где-нибудь в Тегеране или Каракасе. Если долетит, конечно».

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