Handelsblatt: Неужели мир отказывается от нефти? 24.07.2020, 10:59

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Пандемия обострила ситуацию.

Спустя всего четыре года после последнего кризиса некогда «большая нефтяная индустрия» столкнулась с величайшим вызовом в своей истории. Механизм получения прибыли у сырьевых гигантов застопорился. Настолько, что даже глава нефтяного концерна с самым большим оборотом в мире больше не может этого скрывать, пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод — inosmi.ru).

«Потребление топлива в долгосрочной перспективе будет меньше, чем до кризиса, даже когда пандемия коронавируса останется позади. Спад будет продолжаться долгие годы», — сказал глава концерна Shell Бен ван Берден несколько дней назад в интервью нефтяному эксперту Дэниэлу Ергину.

Большие долги, низкие цены на сырье и попытки заставить потребителей сделать ставку на возобновляемые источники энергии уже давно давят на отрасль. Но из-за коронакризиса все эти внутренние проблемы обострились и стали настоящим испытанием для «большой нефтяной индустрии».

При этом крупные концерны оказались перед лицом фундаментального вызова: при цене на нефть около 40 долларов за баррель североморского сорта Brent почти половина мировых нефтяных месторождений становятся нерентабельными. Эксперты исходят из того, что цены в долгосрочной перспективе будут расти, но это спорно. Даже ведущие транснациональные корпорации больше не могут игнорировать угрозу.

Поэтому британский нефтяной гигант BP уже поменял долгосрочный расчет цены на нефть в меньшую сторону — до 55 доллара за баррель нефти Brent до 2050 года. Несколько месяцев назад лондонская компания еще рассчитывала на среднюю цену в 70 долларов в ближайшие 20 лет.

Для BP это означает 17,5 миллиардов долларов списаний во втором квартале. Shell также скорректировал цены и вынужден списать от 15 до 22 миллионов долларов. Американский конкурент Chevron уже в ноябре провел корректировку цен, которая повлекла за собой уценку почти на 11 миллиардов.

Спрос в долгосрочной перспективе останется низким

«За ними последуют и другие, — уверен нефтяной эксперт Вальтер Пфайфер из консалтинговой компании Roland Berger. — Нефтяные концерны оказались в непростой ситуации. Из-за опасности второй волны вируса падение спроса, кажется, продлится дольше, чем ожидалось». Этим он объясняет радикальный шаг концернов.

С начала пандемии коронавируса нефтяная индустрия сталкивается с небывалой ранее проблемой: поскольку промышленность замедлилась, а транспорт стал использоваться намного меньше, спрос на важнейшие энергоносители резко рухнул. Решение объединения нефтедобывающих стран и России ОПЕК+ на прошлой неделе дает надежду, что сокращение добычи на 9,7 миллионов в день с августа будет постепенно сходить на нет.

Вместе с тем Международное энергетическое агентство предостерегло, что пандемия продолжает омрачать будущее глобального нефтяного рынка. «Высокое число случаев covid-19, которое в некоторых странах продолжает расти, — пугающее напоминание о том, что пандемия еще не взята под контроль», — предостерегают эксперты агентства.

Для нефтяной промышленности последствия будут ощутимы, ведь она еще до коронавируса оказалась под давлением. Цены на нефть и газ были крайне низкие: и до кризиса нефти и газа в мире производилось больше, чем потреблялось. Слишком большое количество нефти на рынке тянет цену вниз: цена на баррель Brent еще в прошлом году снизилась на более 20%.

Еще хуже ситуация на рынке газа. Особенно сильно пострадал СПГ: в 2019 году цены упали почти на 40%.

Обмен ударами между нефтяными гигантами Саудовской Аравии и Северной Америки значительно обострил ситуацию. Падение цен на нефть продолжилось. Когда затем из-за коронавируса спрос упал сначала в Китае, а потом и в остальном мире, это сильно сказалось на ценах. В апреле цена на американскую нефть на срочном рынке впервые в истории ушла в минус. С этого момента один шок следовал за другим.

Отраслевой гигант Shell впервые после Второй мировой войны решил сократить выплату дивидендов. Инвесторы теперь получат квартальные выплаты в размере 0,16 долларов — на две трети меньше, чем раньше.

BP объявил о сокращении 10 тысяч из 70 тысяч рабочих мест по всему миру и продал всё нефтехимическое подразделение за 10 миллиардов долларов для обеспечения финансов.

Рекордные долги во втором квартале

В общей сложности семь крупнейших концернов — Shell, Exxon Mobil, Chevron, BP, Total, Equinor и Eni — во втором квартале накопили долгов на сумму 60 миллиардов долларов. Такую оценку опубликовало американское агентство Refinitiv. Другими словами, новые долги концернов составляют почти половину всех долгов в глобальной нефтяной и газовой отрасли.

Больше всего в долг взял BP — 16 миллиардов. «Ситуация в BP сейчас особенно плохая», — говорит отраслевой эксперт Парул Чопра из консалтингового агентства Rystad Energy. После аварии на скважине Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году BP до сих пор выплачивает многомиллиардный долг.

«Поэтому они тогда отложили многие проекты на несколько лет, но с 2014 года снова их продолжили, — рассказывает Чопра об особенном положении британского концерна. — Для этого BP взял новые кредиты, поскольку в долгосрочной перспективе рассчитывал на более высокую цену на нефть. Некоторые проекты были запущены только в 2019 году. А потом начался коронавирус».

Но и у других нефтяных концернов ситуация напряженная. «Супергиганты» использовали кризис, чтобы радикально сократить расходы на производство и отказаться от неприбыльных отраслей. По данным американского банка Goldman Sachs, расходы «большой пятерки» таким образом сократились вдвое с 2013 года.

«Для нас речь идет не об объеме, а о качестве», — твердят глава BP Бернард Луни и глава Shell ван Берден. «Пусть 40 долларов за баррель и немного, но есть некоторые нефтяные и газовые портфели, которые и в такой ситуации работают с прибылью», — уверен эксперт Пфайфер.

Иная обстановка в североамериканских фрекинговых компаниях. Хотя ситуация с американской нефтью марки WTI по цене около 42 долларов немного улучшилась, многие сланцевые компании с большими долгами находятся в очень сложном финансовом положении.

Со времен фрекингового бума в 2012 году в надежде на рост цен на нефть они брали все больше кредитов, чтобы финансировать дорогостоящий метод добычи. Но после краха цен в 2014 году у многих больше нет финансовой подушки, чтобы пережить второй кризис.

Более 20 североамериканских нефтепроизводителей, по данным американской юридической компании Haynes&Boone, уже объявили о банкротстве в этом году. За ними последуют и другие, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне.

Несмотря на курс на экономию, некоторые нефтяные концерны используют шанс и совершают сделки поглощения. В понедельник Chevron заявил о приобретении конкурента Noble Energy за 5 миллиардов долларов. Включая высокую задолженность техасской компании, стоимость транзакции составила 13 миллиардов.

Это крупнейшее приобретение в отрасли с начала пандемии коронавируса. Крупных игроков такая ситуация не сломает, уверен Пфайфер. «Но смена в отрасли становится все более напряженной, потому что компании оказались в сложной ситуации».

В то время как у нефтяных гигантов один кризис сменяется другим, энергетический мир находится в процессе перехода к возобновляемой энергии. Хотя потребность в энергии в мире продолжает расти, спрос на ископаемые энергоносители в контексте борьбы с изменением климата будет снижаться. Об этом знают и нефтяные концерны. Если раньше говорили о так называемом «конце естественных нефтяных месторождений», сегодня промышленность говорит только об «обвале спроса».

Давление на европейские концерны

Пока американские нефтяные концерны, такие как Exxon Mobil и Chevron, концентрируются на добыче ископаемого сырья, на Европу сильнее давит требование перехода на более экологичные виды энергии. Shell, BP, Total, итальянский Eni и норвежский Equinor обещают к 2050 году свести на нет воздействие на климат.

Хотя добыча нефти и газа продолжается, миллиарды предполагается направить на развитие возобновляемых источников энергии. Нефтяные концерны особенно заинтересованы в таких областях, как «зеленый» водород, синтетическое топливо и биоэнергетика.

На прошлой неделе объединение европейской нефтяной экономики Fuels Europa представило в Брюсселе соответствующую концепцию. «Самое позднее к 2050 году каждый литр жидкого топлива для транспорта должен иметь нулевой углеродный след, и таким образом станет возможной дефоссилизация воздушного, морского и дорожного транспорта», — заявил глава Fuels Europe Джон Купер.

Для перехода к нулевому воздействию на климат запланированы инвестиции в размере до 650 миллиардов евро.

«В то время как нефтяные компании из США еще не скорректировали долгосрочные стратегии, европейские нефтяные концерны действуют проактивно и открыто говорят о переходе к возобновляемым источникам энергии», — говорит аналитик Чопра. Однако большой разницы между многомиллиардными концернами в ближайшие годы не будет.

«У всех крупных игроков много трубопроводных проектов, и они не планируют быстрые изменения», — говорит эксперт. В конце концов, это очень большие компании, а на переход потребуется много времени.